Епідеміолог розповіла про сезон “літнього грипу”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Наразі фіксується захворюваність на вірусні інфекції, що передаються водним шляхом. Тож аби уникнути ураження не варто пити воду та інші напої, що не проходять термічну обробку, в сумнівних місцях. Про це в коментарі УНН повідомила доктор медичних наук, лікар-епідеміолог Світлана Доан.
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«Зараз сезон ентеро-, норо- і ротавірусних інфекцій з водним шляхом передачі. Ці віруси дуже стійкі до навколишнього середовища і наразі реєструється захворюваність на так званий “літній грип”, коли респіраторні захворювання поєднуються із ураженнями шлунково-кишкового тракту. Тобто нежить, першіння в горлі і підвищена температура поєднуються із проносами, тошнотою та рвотою. У водного шляху передачі дуже низька інфікуюча доза і потрібно мало збудника, щоб інфікуватися. Тож аби уникнути цього, варто звертати увагу, що ми п’ємо. Не варто пити воду із сумнівних джерел, особливо звертати увагу на компоти і кваси на вулицях чи в громадських закладах харчування», – зазначила епідеміолог.
Додамо
Лікар зазначила, що при даній інфекції немає специфічного лікування. Необхідно багато пити, аби швидше минула інтоксикація. Так як це вірусна інфекція, то антибіотики не допоможуть. Тож в разі виявлення симптомів, варто звернутися до лікаря, аби він правильно діагностував захворювання і надав рекомендації.
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