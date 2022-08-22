Епідеміолог розповіла про сезон “літнього грипу”

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«Зараз сезон ентеро-, норо- і ротавірусних інфекцій з водним шляхом передачі. Ці віруси дуже стійкі до навколишнього середовища і наразі реєструється захворюваність на так званий “літній грип”, коли респіраторні захворювання поєднуються із ураженнями шлунково-кишкового тракту. Тобто нежить, першіння в горлі і підвищена температура поєднуються із проносами, тошнотою та рвотою. У водного шляху передачі дуже низька інфікуюча доза і потрібно мало збудника, щоб інфікуватися. Тож аби уникнути цього, варто звертати увагу, що ми п’ємо. Не варто пити воду із сумнівних джерел, особливо звертати увагу на компоти і кваси на вулицях чи в громадських закладах харчування», – зазначила епідеміолог.

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Лікар зазначила, що при даній інфекції немає специфічного лікування. Необхідно багато пити, аби швидше минула інтоксикація. Так як це вірусна інфекція, то антибіотики не допоможуть. Тож в разі виявлення симптомів, варто звернутися до лікаря, аби він правильно діагностував захворювання і надав рекомендації.

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