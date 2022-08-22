Эпидемиолог рассказала о сезоне "летнего гриппа"

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«Сейчас сезон энтеро-, норо- и ротавирусных инфекций с водным путём передачи. Эти вирусы очень устойчивы к окружающей среде и сейчас регистрируется заболеваемость так называемым “летним гриппом”, когда респираторные заболевания сочетаются с поражениями желудочно-кишечного тракта. То есть насморк, першение в горле и повышенная температура сочетаются с поносами, тошнотой и рвотой. У водного пути передачи очень низкая инфицирующая доза и требуется мало возбудителя, чтобы инфицироваться. Чтобы избежать этого, следует обращать внимание, что мы пьем. Не стоит пить воду из сомнительных источников, особенно обращать внимание на компоты и квасы на улицах или в общественных заведениях питания», – отметила эпидемиолог.

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Врач отметила, что при данной инфекции нет специфического лечения. Необходимо много пить, чтобы быстрее прошла интоксикация. Так как это вирусная инфекция, то антибиотики не помогут. Поэтому в случае выявления симптомов следует обратиться к врачу, чтобы он правильно диагностировал заболевание и дал рекомендации.

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