Епідеміолог розповіла, кому поки не треба поспішати в чергу за вакциною від COVID-19

Так, у разі наявності антитіл до коронавірусу, у людини діє власний імунітет. Тому не варто турбуватися про те, що людина не потрапила в перші ряди черги на вакцинацію від COVID-19.

“Теоретично можна піти таким шляхом: почекати, зробити ІФА-тест на титр антитіл і видихнути”, — повідомила Сояк.

Попри те, що після вакцинації і після перенесеної хвороби імунітет формується по-різному, наявність антитіл сигналізує про те, що організм тимчасово захищений від COVID-19.

“В принципі, якщо рівень антитіл є в крові — можна почекати і не вакцинуватися. ІФА-тест потрібно буде перездати двічі — спочатку промоніторити, через якийсь період — перевірити ще раз і тільки тоді вакцинуватися. Такий підхід можливий”, - підкреслила вона.

За словами епідеміолога, тим перехворілим, хто не потрапляє в перші ряди на вакцинацію від COVID-19, слід визначити у себе титри антитіл. Перевірити кількість антитіл в крові і дізнатися, чи перехворіла людина COVID-19, можна досить легко за допомогою ІФА-тесту на антитіла. Навіть при безсимптомному або легкому перебігу хвороби людина отримує імунітет, про який свідчить наявність імуноглобулінів.