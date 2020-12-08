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Епідеміолог розповіла, кому поки не треба поспішати в чергу за вакциною від COVID-19

Епідеміолог розповіла, кому поки не треба поспішати в чергу за вакциною від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Доки в світі визначають списки перших черг на вакцинацію від COVID-19, є люди, які поки можуть не поспішати. Це стосується тих, хто перехворів і має високі титри антитіл до коронавірусу. Про це УНН повідомила лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Так, у разі наявності антитіл до коронавірусу, у людини діє власний імунітет. Тому не варто турбуватися про те, що людина не потрапила в перші ряди черги на вакцинацію від COVID-19.

“Теоретично можна піти таким шляхом: почекати, зробити ІФА-тест на титр антитіл і видихнути”, — повідомила Сояк.

Попри те, що після вакцинації і після перенесеної хвороби імунітет формується по-різному, наявність антитіл сигналізує про те, що організм тимчасово захищений від COVID-19.

“В принципі, якщо рівень антитіл є в крові — можна почекати і не вакцинуватися. ІФА-тест потрібно буде перездати двічі — спочатку промоніторити, через якийсь період — перевірити ще раз і тільки тоді вакцинуватися. Такий підхід можливий”, - підкреслила вона.

За словами епідеміолога, тим перехворілим, хто не потрапляє в перші ряди на вакцинацію від COVID-19, слід визначити у себе титри антитіл. Перевірити кількість антитіл в крові і дізнатися, чи перехворіла людина COVID-19, можна досить легко за допомогою ІФА-тесту на антитіла. Навіть при безсимптомному або легкому перебігу хвороби людина отримує імунітет, про який свідчить наявність імуноглобулінів.

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