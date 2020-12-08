Эпидемиолог рассказала, кому пока не надо спешить в очередь за вакциной от COVID-19

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В то время, как в мире определяют списки первых очередей на вакцинирование от COVID-19, есть люди, которые пока могут не торопиться. Это касается тех, кто переболел и имеет высокие титры антител к коронавирусу. Об этом УНН сообщила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Так, в случае наличия антител к коронавирусу, у человека действует собственный иммунитет. Поэтому не стоит беспокоиться о том, что человек не попал в первые ряды очереди на вакцинирование от COVID-19.

“Теоретически можно пойти таким путем: подождать, сделать ИФА-тест на титр антител и выдохнуть”, — сообщила Сояк.

Несмотря на то, что после вакцинирования и после перенесенной болезни иммунитет формируется по-разному, наличие антител сигнализирует о том, что организм временно защищен от COVID-19.

“В принципе, если уровень антител есть в крови — можно подождать и не вакцинироваться. ИФА-тест нужно будет пересдать дважды — сначала промониторить, через какой-то период — перепроверить и только тогда вакцинироваться. Такой подход возможен”, — подчеркнула она.

По словам эпидемиолога, тем переболевшим, кто не попадает в первые ряды на вакцинирование от COVID-19, следует определить у себя титры антител. Проверить количество антител в крови и узнать, переболел ли человек COVID-19, можно достаточно легко с помощью ИФА-теста на антитела. Даже при бессимптомном или легком течении болезни человек получает иммунитет, о котором свидетельствует наличие иммуноглобулинов.

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