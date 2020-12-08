Эпидемиолог рассказала, кому пока не надо спешить в очередь за вакциной от COVID-19

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В то время, как в мире определяют списки первых очередей на вакцинирование от COVID-19, есть люди, которые пока могут не торопиться. Это касается тех, кто переболел и имеет высокие титры антител к коронавирусу. Об этом УНН сообщила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.