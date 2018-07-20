Енергоспівторвариство: від об'єднання енергоринків України та Молдови виграють споживачі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Від об'єднання енергоринків України та Молдови виграють споживачі. Про це сказав директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач на зустрічі України та Молдови щодо шляхів подальшої інтеграції ринку електроенергії між двома країнами, передає УНН з посиланням на повідомлення Представництва ЄС в Україні.
“Для забезпечення безперешкодного переміщення електроенергії через кордони та повного користування всіма учасниками ринку, у тому числі домогосподарствами, перевагами міждержавної торгівлі електроенергією, необхідний ефективний, прозорий та узгоджений підхід. Обидві країни отримують переваги підвищеної безпеки енергопостачання”, — сказав Янез Копач.
Водночас, за його словами, у споживачів Молдови є додаткові переваги від потенційно нижчих цін у результаті посиленої конкуренції на ринку електроенергії.
Нагадаємо, об’єднання української та європейської енергосистем дозволить зменшити ціни на електроенергію в Україні на 20-30%.