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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36925 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123502 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131081 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168682 просмотра

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Энергосообщество: от объединения энергорынков Украины и Молдовы выигрывают потребители

Энергосообщество: от объединения энергорынков Украины и Молдовы выигрывают потребители

Киев  •  УНН

 • 9742 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. От объединения энергорынков Украины и Молдовы выигрывают потребители. Об этом сказал директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач на встрече Украины и Молдовы о путях дальнейшей интеграции рынка электроэнергии между двумя странами, передает УНН со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Украине.

"Для обеспечения беспрепятственного перемещения электроэнергии через границы и полного пользования всеми участниками рынка, в том числе домохозяйствами, преимуществами межгосударственной торговли электроэнергией, необходим эффективный, прозрачный и согласованный подход. Обе страны получают преимущества повышенной безопасности энергоснабжения", - сказал Янез Копач.

Однако, по его словам, у потребителей Молдовы есть дополнительные преимущества от потенциально низких цен в результате усиливающейся конкуренции на рынке электроэнергии.

Напомним, объединение украинской и европейской энергосистем позволит снизить цены на электроэнергию в Украине на 20-30%.

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