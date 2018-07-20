Энергосообщество: от объединения энергорынков Украины и Молдовы выигрывают потребители

"Для обеспечения беспрепятственного перемещения электроэнергии через границы и полного пользования всеми участниками рынка, в том числе домохозяйствами, преимуществами межгосударственной торговли электроэнергией, необходим эффективный, прозрачный и согласованный подход. Обе страны получают преимущества повышенной безопасности энергоснабжения", - сказал Янез Копач.

Однако, по его словам, у потребителей Молдовы есть дополнительные преимущества от потенциально низких цен в результате усиливающейся конкуренции на рынке электроэнергии.

Напомним, объединение украинской и европейской энергосистем позволит снизить цены на электроэнергию в Украине на 20-30%.