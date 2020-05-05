Енергосистема України продовжує роботу без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 183,49 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"5 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- Енергоблок №2 Запорізької АЕС з 21 квітня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв.
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 138-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 5-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 1 990 МВт, РАЕС – 2 540 МВт, ЮУАЕС – 1 500 МВт, ХАЕС – 1 860 МВт.
"Минулої доби, 4 травня, станціями вироблено 183,49 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 43,02 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.