Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 183,49 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"5 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
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- Энергоблок №2 Запорожской АЭС с 21 апреля 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 138-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 5-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1990 МВт, РАЭС - 2540 МВт, ЮУАЭС - 1 500 МВт, ХАЭС - 1 860 МВт.
"За прошедшие сутки, 4 мая, станциями выработано 183,49 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 43,02 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.