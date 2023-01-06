Енергосистема України працює стабільно, аварійних відключень майже немає – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень наразі майже немає. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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«Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси», - сказав Шмигаль.
За його словами, через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можна сказати, що поки Україна успішно долає виклики зими.
«Зробимо все, аби так залишалось і надалі», - додав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що через похолодання та готовність росіян завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень.
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, у всіх областях діють ліміти.