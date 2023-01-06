Українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень: Шмигаль назвав причини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Через похолодання та готовність росіян завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі українці мають бути готові до поновлення аварійних відключень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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«Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень», - сказав Шмигаль.
За його словами, від сьогодні очікується суттєве похолодання.
«Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, у всіх областях діють ліміти.