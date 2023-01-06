Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений: Шмыгаль назвал причины

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«Теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений», - сказал Шмыгаль.

По его словам, с сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание.

«Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, во всех областях действуют лимиты.