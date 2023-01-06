Энергосистема Украины работает стабильно, аварийных отключений почти нет – Шмыгаль

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«Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет. В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд. кубов газа. На складах 1,2 млн. тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы, - сказал Шмыгаль.

По его словам, через 2,5 месяца после начала отопительного сезона можно сказать, что пока Украина успешно преодолевает вызовы зимы.

«Сделаем все, чтобы так оставалось и дальше», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что из-за похолодания и готовности россиян нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.

В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, во всех областях действуют лимиты.