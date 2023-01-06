Энергосистема Украины работает стабильно, аварийных отключений почти нет – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений пока почти нет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
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«Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет. В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд. кубов газа. На складах 1,2 млн. тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы, - сказал Шмыгаль.
По его словам, через 2,5 месяца после начала отопительного сезона можно сказать, что пока Украина успешно преодолевает вызовы зимы.
«Сделаем все, чтобы так оставалось и дальше», - добавил Шмыгаль.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что из-за похолодания и готовности россиян нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, во всех областях действуют лимиты.