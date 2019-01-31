Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 31 січня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"31 січня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків. На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 34-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 68-а доба середнього планового ремонту", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На укритті Чорнобильської АЕС тестують протирадіаційну систему
У "Енергоатомі" додали, що за минулу добу, 30 січня, станціями вироблено 284,96 млн кВт-г електроенергії.
У відомстві додали, що через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, станом на 23 січня, після завершення середнього планового ремонту енергоблоки №3 та №6 Запорізької АЭС підключено до енергомережі.