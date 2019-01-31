Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 31 января в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"31 января на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 34-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 68-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
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В "Энергоатоме" добавили, что за минувшие сутки, 30 января, станциями выработано 284,96 кВт-ч электроэнергии.
В ведомстве добавили, что из-за системных ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, по состоянию на 23 января, после завершения среднего планового ремонта энергоблока №3 и №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети.