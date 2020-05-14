Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків

"14 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:



Енергоблок №4 Рівненської АЕС з 12 травня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв.



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 147-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 14-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 29-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 29-а доба середнього планового ремонту.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 500 МВт, РАЕС – 1 835 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 600 МВт.

"Минулої доби, 13 травня, станціями вироблено 176,82 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 49,08 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року на понад 8% зменшився обсяг виробництва електроенергії.