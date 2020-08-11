Енергоблок Запорізької АЕС виведено у плановий ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. 11 серпня 2020 року о 00 годині 00 хвилині енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) відключено від енергосистеми і виведено у середній планово-попереджувальний ремонт, повідомляє УНН із посиланням на ЗАЕС.
У даний час в роботі знаходяться 3 енергоблока Запорізької АЕС: перший, третій та шостий. Сумарна потужність генераторів становить 2530 МВт.
На енергоблоці №4 йде 103 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 118 доба планового середнього ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і у санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, атомні електростанції України, традиційно виробляють близько 50% всієї електроенергії країни.
Також нагадаємо, уряд удосконалив механізм покладання спецобов’язків на ринку електроенергії. Частку електроенергії, яку НАЕК "Енергоатом" продаватиме за механізмом ПСО, зменшили з 80% до 50-55%. Для "Укргідроенерго" цю частку зменшено з 35% до 30%.
Як пояснили у Міненерго, збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах.
У червні "Енергоатом" заробив на таких аукціонах додатково 2 млрд грн. Очікується, що у наступні місяці ця сума буде збільшена вдвічі.