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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71910 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98884 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105525 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125394 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100750 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101650 просмотра

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Энергоблок Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Киев  •  УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. 11 августа 2020 года в 00 часов 00 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт, сообщает УНН со ссылкой на ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС: первый, третий и шестой. Суммарная мощность генераторов составляет 2530 МВт.

На энергоблоке №4 идет 103 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 118 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, атомные электростанции Украины, традиционно производят около 50% всей электроэнергии страны.

Также напомним, правительство усовершенствовало механизм возложения спецобязательств на рынке электроэнергии. Долю электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" будет продавать по механизму ПСО, уменьшили с 80% до 50-55%. Для "Укргидроэнерго" эту долю уменьшено с 35% до 30%.

Как пояснили в Минэнерго, увеличивается доля электроэнергии, которую компании смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка на конкурентных условиях.

В июне "Энергоатом" заработал на таких аукционах дополнительно 2 млрд грн. Ожидается, что в последующие месяцы эта сумма будет увеличена вдвое.

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