Энергоблок Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. 11 августа 2020 года в 00 часов 00 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт, сообщает УНН со ссылкой на ЗАЭС.
В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС: первый, третий и шестой. Суммарная мощность генераторов составляет 2530 МВт.
На энергоблоке №4 идет 103 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 118 сутки планового среднего ремонта.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Напомним, атомные электростанции Украины, традиционно производят около 50% всей электроэнергии страны.
Также напомним, правительство усовершенствовало механизм возложения спецобязательств на рынке электроэнергии. Долю электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" будет продавать по механизму ПСО, уменьшили с 80% до 50-55%. Для "Укргидроэнерго" эту долю уменьшено с 35% до 30%.
Как пояснили в Минэнерго, увеличивается доля электроэнергии, которую компании смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка на конкурентных условиях.
В июне "Энергоатом" заработал на таких аукционах дополнительно 2 млрд грн. Ожидается, что в последующие месяцы эта сумма будет увеличена вдвое.