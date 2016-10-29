Енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні о 14:11, після завершення поточного ремонту, енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до мережі. Про це поінформували у прес-центрі АЕС, передає УНН.
Наразі відбувається набір потужності. На Запорізькій АЕС зараз працюють 5 енергоблоків. Енергоблок № 6 знаходиться в плановому ремонті. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків немає.
Нагадаємо, 27 жовтня, станціями вироблено 235,28 млн кВт-г електроенергії.