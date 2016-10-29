Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня в 14:11, после завершения текущего ремонта, энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети. Об этом сообщили в пресс-центре АЭС, передает УНН.
Сейчас идет набор мощности. На Запорожской АЭС сейчас работают 5 энергоблоков. Энергоблок № 6 находится в плановом ремонте. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.
Напомним, 27 октября, станциями выработано 235 280 000 кВт-ч электроэнергии.