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Енергоатом заявив, що працівники ЗАЕС, які знімалися у російських пропагандистських відео, будуть звільнені

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поодинокі “діючі працівники Запорізької атомної електростанції”, які взяли участь у прорашистських відеопостановах, будуть звільнені з наступного понеділка за зраду та колабораціонізм. Про це повідомляє Енергоатом, пише УНН.

Енергоатом заявив, що працівники ЗАЕС, які знімалися у російських пропагандистських відео, будуть звільнені

Цитата

“Поодинокі діючі працівники станції, котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію “НЕ діючих”, бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, окупанти 18 серпня завезли до Енергодару велику групу “шапіто” – пропагандистів, та провели нараду з військовими в готелі місцевого підприємця Данільченка "Аліса".

Вже за годину після того рашисти почали мінометний обстріл промзони АЕС. Постріли були здійснені з найближчих околиць Енергодару (звук між пострілом і вибухом становив 1–3 с, отже відстань – від одного до трьох кілометрів).

Окупанти вдарили з "Градів" (за сценарієм провокації – немов би у відповідь на "українські" обстріли промзони) по Нікополю та Марганцю, вбивши й поранивши там кількох мирних українців.

19 серпня командир росіян заявив про намір "зупинити ЗАЕС" через начебто українські обстріли.

“Пропагандони видають на-гора десятки брехливих низькопробних “відосів”, зокрема й за участю “діючих працівників станції”. Стилістика цих “свідчень” зрежисована в дусі “Астанавитесь!” колишнього президента-втікача Януковича”, – зазначають у відомстві.

З огляду на все вищезазначене Енергоатом офіційно заявив, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Бо за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян.

Там також вимагають негайного виведення з території ЗАЕС всіх російських військових та їхньої техніки і зброї, а також росатомівських посіпак.

Доповнення

Голова спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства Великобританії Тобіас Елвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку росіян на Запорізьку атомну електростанцію НАТО задіяє 5-ту статтю статуту.

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