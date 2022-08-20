Енергоатом заявив, що працівники ЗАЕС, які знімалися у російських пропагандистських відео, будуть звільнені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поодинокі “діючі працівники Запорізької атомної електростанції”, які взяли участь у прорашистських відеопостановах, будуть звільнені з наступного понеділка за зраду та колабораціонізм. Про це повідомляє Енергоатом, пише УНН.
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“Поодинокі діючі працівники станції, котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію “НЕ діючих”, бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, окупанти 18 серпня завезли до Енергодару велику групу “шапіто” – пропагандистів, та провели нараду з військовими в готелі місцевого підприємця Данільченка "Аліса".
Вже за годину після того рашисти почали мінометний обстріл промзони АЕС. Постріли були здійснені з найближчих околиць Енергодару (звук між пострілом і вибухом становив 1–3 с, отже відстань – від одного до трьох кілометрів).
Окупанти вдарили з "Градів" (за сценарієм провокації – немов би у відповідь на "українські" обстріли промзони) по Нікополю та Марганцю, вбивши й поранивши там кількох мирних українців.
19 серпня командир росіян заявив про намір "зупинити ЗАЕС" через начебто українські обстріли.
“Пропагандони видають на-гора десятки брехливих низькопробних “відосів”, зокрема й за участю “діючих працівників станції”. Стилістика цих “свідчень” зрежисована в дусі “Астанавитесь!” колишнього президента-втікача Януковича”, – зазначають у відомстві.
З огляду на все вищезазначене Енергоатом офіційно заявив, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Бо за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян.
Там також вимагають негайного виведення з території ЗАЕС всіх російських військових та їхньої техніки і зброї, а також росатомівських посіпак.
Доповнення
Голова спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства Великобританії Тобіас Елвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку росіян на Запорізьку атомну електростанцію НАТО задіяє 5-ту статтю статуту.