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Энергоатом заявил, что работники ЗАЭС, которые снимались в российских пропагандистских видео, будут уволены

Киев • УНН

 • 173049 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Единичные “действующие работники Запорожской атомной электростанции”, принявшие участие в прорашистских видеопостановлениях, будут уволены со следующего понедельника за измену и коллаборационизм. Об этом сообщает Энергоатом, пишет УНН.

Энергоатом заявил, что работники ЗАЭС, которые снимались в российских пропагандистских видео, будут уволены

Цитата

“Единичные действующие работники станции, принявшие участие в прорашистских видео постановлениях, со следующего понедельника переходят в категорию “НЕ действующих”, потому что будут уволены за измену и коллаборационизм”, – говорится в сообщении.

Детали

В частности, оккупанты 18 августа завезли в Энергодар большую группу “шапито” – пропагандистов, и провели совещание с военными в отеле местного предпринимателя Данильченко "Алиса".

Уже через час после этого рашисты начали минометный обстрел промзоны АЭС. Выстрелы были произведены с ближайших окрестностей Энергодара (звук между выстрелом и взрывом составлял 1–3 с, следовательно расстояние – от одного до трех километров).

Оккупанты ударили из "Градов" (по сценарию провокации – словно в ответ на "украинские" обстрелы промзоны) по Никополю и Марганцу, убив и ранив там нескольких мирных украинцев.

19 августа командир россиян заявил о намерении "остановить ЗАЭС" из-за якобы украинских обстрелов.

“Пропагандоны выдают на-гора десятки лживых низкопробных “видосов”, в том числе и с участием “действующих работников станции”. Стилистика этих “свидетельств” срежиссирована в духе “Астанавитесь!” бывшего беглого президента Януковича”, – отмечают в ведомстве.

Учитывая все вышеупомянутое Энергоатом, официально заявил, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелов на площадке атомной станции и в городе Энергодар. Ибо ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью жизни и здоровьем собственных граждан.

Там также требуют немедленного вывода с территории ЗАЭС всех российских военных и их техники и оружия, а также росатомовских приспешников.

Дополнение

Глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на Запорожскую атомную электростанцию  НАТО задействует 5-ю статью устава.

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