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Енергетика є ключовим індикатором прогресу України в економічних реформах - американський науковець

Енергетика є ключовим індикатором прогресу України в економічних реформах - американський науковець

Київ • УНН

 • 9741 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу на власному блозі у Financial Times прокоментував хід реформування енергетичної галузі в Україні, передає УНН.

Експерт, зокрема, констатував, що наразі в Україні досі так і не відбулося повалення державної монополії на енергетику, а також до цього часу не існує узгодженого плану реформування.

При цьому, за його словами, саме енергетика є ключовим індикатором прогресу в економічних реформах України.

“Енергетика є ключовим індикатором прогресу в економічних реформах, за якими спостерігає як українське суспільство, так і міжнародні партнери. А в умовах слабкої економіки та спустошення національної скарбниці, мова йде не тільки про запровадження енергоефективності.

Новий уряд В.Гройсмана необхідно похвалити за встановлення цією весною єдиної ціни на газ. Проте, газові субсидії — це не єдина сфера, де процвітає корупція.

Приведення в управління державних енергетичних компаній нового менеджменту, зокрема, молодих українців, які здобули освіту на заході, і іноземців, буде ефективним тільки тоді, коли управління корпораціями дійсно покращиться, а сфери закупівель і трансфертного ціноутворення стануть прозорими”, — написав він.

Експерт вашингтонського CSIS також наголосив на тому, що головною ціллю енергетичної реформи України має стати руйнація державної монополії.

“Головною ціллю має стати руйнація державної монополії на енергетику, щоб стимулювати розвиток конкуренції та ринкової ефективності, що в конечному результаті призведе до усунення спокуси окремих груп контролювати державні енергетичні підприємства”, — зазначив Е.Чоу.

Як повідомляв УНН, Україна немає стратегічного плану по створенню ліберального ринку газу.

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