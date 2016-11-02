Энергетика является ключевым индикатором прогресса Украины в экономических реформах - американский ученый

Эксперт, в частности, констатировал, что сейчас в Украине до сих пор так и не произошло свержение государственной монополии на энергетику, а также до сих пор не существует согласованного плана реформирования.

При этом, по его словам, именно энергетика является ключевым индикатором прогресса в экономических реформах Украины.

"Энергетика является ключевым индикатором прогресса в экономических реформах, за которыми наблюдает как украинское общество, так и международные партнеры. А в условиях слабой экономики и опустошения национальной казны, речь идет не только о введении энергоэффективности.

Новое правительство В.Гройсмана необходимо похвалить за установление этой весной единой цены на газ. Однако, газовые субсидии - это не единственная сфера, где процветает коррупция.

Приведение в управление государственных энергетических компаний нового менеджмента, в частности, молодых украинцев, получивших образование на Западе, и иностранцев, будет эффективным только тогда, когда управление корпорациями действительно улучшится, а сферы закупок и трансфертного ценообразования станут прозрачными ", - написал он.

Эксперт вашингтонского CSIS также отметил, что главной целью энергетической реформы Украина должно стать разрушение государственной монополии.

"Главной целью должно стать разрушение государственной монополии на энергетику, чтобы стимулировать развитие конкуренции и рыночной эффективности, что в конечном итоге приведет к устранению соблазна отдельных групп контролировать государственные энергетические предприятия", - отметил Э.Чоу.

Как сообщал УНН, Украина не имеет стратегического плана по созданию либерального рынка газа .