Енергетичне співтовариство ЄС: підтримка відновлювальних джерел в Україні є надмірною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні надається занадто велика підтримка відновлювальним джерелам енергії. Про це повідомив на відкритті дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" голова секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янез Копач, передає кореспондент УНН.
"Усі великі реформи, що стосуються енергетичного сектору України, прийняті у парламенті. Одна з них - це реформа схеми підтримки відновлювальних джерел. Вона зараз є надмірною та надто щедрою.
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Деякі фінансові установи кажуть, що відновлювальні джерела занадто добре підтримуються і це занадто дорого для українських споживачів. Зараз ми розробляємо більш дешеві програми підтримки", - сказав він.
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