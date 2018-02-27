Энергетическое сообщество ЕС: поддержка возобновляемых источников в Украине является избыточной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Украине предоставляется слишком большая поддержка возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщил на открытии девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" глава секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янез Копач, передает корреспондент УНН.
"Все крупные реформы, касающиеся энергетического сектора Украины, приняты в парламенте. Одна из них - это реформа схемы поддержки возобновляемых источников. Она сейчас является чрезмерной и слишком щедрой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕБРР назвали главные энергетические задачи для Украины
Некоторые финансовые учреждения говорят, что возобновляемые источники слишком хорошо поддерживаются и это слишком дорого для украинских потребителей. Сейчас мы разрабатываем более дешевые программы поддержки", - сказал он.
Напомним, в Минэкономразвития назвали главные аспекты экономической евроинтеграции Украины.