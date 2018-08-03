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Еммерсон Мнангагва переміг на президентських виборах в Зімбабве

Еммерсон Мнангагва переміг на президентських виборах в Зімбабве

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чинний президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, який очолив країну після відсторонення від влади в листопаді 2017 року Роберта Мугабе, здобув перемогу на президентських виборах. Підсумки голосування в ніч з четверга на п’ятницю підвела на спеціальному брифінгу, що транслювався в прямому ефірі телекомпанії SABC, голова виборчої комісії Прісцилла Чігумба, інформує УНН.

Згідно з озвученими даними, за Мнангагву проголосували 2,46 млн осіб, або 50,8% від загальної кількості виборців, які заповнили бюлетені. “Еммерсон Дамбудзо Мнангагва набрав більше половини голосів і, таким чином, обраний президентом Зімбабве”, — оголосила глава виборчкому.

Головний суперник чинного президента Нельсон Чаміса, який очолює альянс опозиційних партій, які згуртувалися навколо “Руху за демократичні зміни”, отримав підтримку 44,3% виборців. Він здобув перемогу в Хараре, другому за величиною місті країни Булавайо, а також провінціях Північний Матабелеленд і Манікаленд. Опозиція заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів, назвавши їх “фейком”. У середу в Хараре пройшли зіткнення прихильників опозиції з поліцією, в результаті яких загинули шість осіб.

Еммерсон Мнангагва подякував своїм прихильникам за підтримку і закликав народ країни до єдності. Відповідну заяву було розміщено на його офіційній сторінці в Facebook.

“Ми можемо бути розділені на виборах, але ми єдині в своїх мріях. Це — новий початок. Давайте візьмемось за руки в мирі, єдності і любові і усі разом будемо будувати нове Зімбабве для всіх”, — сказано в записі обраного президента.

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