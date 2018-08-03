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Эммерсон Мнангагва победил на президентских выборах в Зимбабве

Эммерсон Мнангагва победил на президентских выборах в Зимбабве

Киев  •  УНН

 • 15391 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, возглавивший страну после отстранения от власти в ноябре 2017 года Роберта Мугабе, одержал победу на президентских выборах. Итоги голосования в ночь с четверга на пятницу подвела на специальном брифинге, транслируемом в прямом эфире телекомпании SABC, председатель избирательной комиссии Присцилла Чигумба, информирует УНН.

Согласно озвученным данным, за Мнангагву проголосовали 2,46 млн человек, или 50,8% от общего количества избирателей, заполнивших бюллетени. “Эммерсон Дамбудзо Мнангагва набрал больше половины голосов и, таким образом, избран президентом Зимбабве”, — объявила глава избиркома.

Главный соперник действующего президента Нельсон Чамиса, возглавляющий альянс оппозиционных партий, сплотившихся вокруг “Движения за демократические перемены”, получил поддержку 44,3% избирателей. Он одержал победу в Хараре, втором по величине городе страны Булавайо, а также провинциях Северный Матабелеленд и Маникаленд. Оппозиция заявила, что не признает официальные результаты президентских выборов, назвав их “фейком”. В среду в Хараре прошли столкновения сторонников оппозиции с полицией, в результате которых погибли шесть человек.

Эммерсон Мнангагва поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал народ страны к единству. Соответствующее заявление было размещено на его официальной странице в Facebook.

“Мы можем быть разделены на выборах, но мы едины в своих мечтах. Это — новое начало. Давайте возьмемся за руки в мире, единстве и любви и все вместе будем строить новое Зимбабве для всех”, — сказано в записи избранного президента.

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