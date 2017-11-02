Еміратський бізнес підтвердив наміри інвестувати у портову галузь України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Еміратська група компаній DP World підтвердила зацікавленість в інвестуванні у портову галузь України. Про це повідомляє прес-служба АП за результатами зустрічі Президента Петра Порошенка з керівником портових операторів DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом, передає УНН.
Під час зустрічі П.Порошенко ознайомив головного виконавчого директора DP World з ходом реформ в Україні, спрямованих на забезпечення сприятливого ділового клімату, а також поінформував про плани здійснення приватизації держпідприємств.
"Султан Ахмед бін Сулаєм підтвердив наміри його компанії інвестувати у портову галузь України та висловив сподівання на подальшу успішну реалізацію проектів DP World в Україні", - сказано у повідомленні.
П.Порошенко також подякував Султану Ахмеду бін Сулаєму за його згоду увійти до складу Національної інвестиційної ради при Президентові України.
Зазначається, що ця компанія керує 78 терміналами в 43 країнах світу.
Як повідомляв УНН, Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.