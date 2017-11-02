Эмиратский бизнес подтвердил намерения инвестировать в портовую отрасль Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Эмиратская группа компаний DP World подтвердила заинтересованность в инвестировании в портовую отрасль Украины. Об этом сообщает пресс-служба АП по результатам встречи Президента Петра Порошенко с руководителем портовых операторов DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом, передает УНН.
Во время встречи П.Порошенко ознакомил главного исполнительного директора DP World с ходом реформ в Украине, направленных на обеспечение благоприятного делового климата, а также проинформировал о планах осуществления приватизации госпредприятий.
"Султан Ахмед бин Сула подтвердил намерения его компании инвестировать в портовую отрасль Украины и выразил надежду на дальнейшую успешную реализацию проектов DP World в Украине", - сказано в сообщении.
П.Порошенко также поблагодарил Султана Ахмеда бин Сулаема за его согласие войти в состав Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.
Отмечается, что компания управляет 78 терминалами в 43 странах мира.
Как сообщал УНН, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.