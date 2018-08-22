Емір Кустуріца знову планує дати концерт в окупованій Ялті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra виступить в середу в окупованій РФ Ялті з концертом на підтримку нового альбому, повідомляє УНН на коментар музиканта російському агентству ТАРС.
“Це буде нова програма на підтримку нашого альбому Corps Diplomatique, він вийшов в березні цього року. Виконаємо композиції Comandante, Cerveza і багато інших”, — розповів Кустуріца, додавши, що на концерті також прозвучать хіти з фільму “Чорна кішка, білий кіт”, якому нещодавно виповнилося 20 років.
Напередодні другого візиту в регіон Кустуріца заявляв ТАРС, що не боїться санкцій за відвідування Криму. Під час першого візиту до Криму Кустуріца зізнався, що вважає анексію півострова Росією “природним, органічним процесом”. Він також закликав місцевих жителів не чекати зовнішнього схвалення свого рішення, а розвивати свій регіон “як частину великої Росії”.
Як повідомляв УНН, український олімпійський призер взяв участь у змаганнях в Криму.