Эмир Кустурица снова планирует дать концерт в оккупированной Ялте
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra выступит в среду в оккупированной РФ Ялте с концертом в поддержку нового альбома, сообщает УНН Комментарии музыканта российскому агентству ТАСС.
“Это будет новая программа в поддержку нашего альбома Corps Diplomatique, он вышел в марте этого года. Исполним композиции Comandante, Cerveza и многие другие”, — рассказал Кустурица, добавив, что на концерте также прозвучат хиты из фильма “Черная кошка, белый кот”, которому недавно исполнилось 20 лет.
Накануне второго визита в регион Кустурица заявлял ТАСС, что не боится санкций за посещение Крыма. Во время первого визита в Крым Кустурица признался, что считает аннексию полуострова Россией “естественным, органическим процессом”. Он также призвал местных жителей не ждать внешнего одобрения своего решения, а развивать свой регион “как часть великой России”.
Как сообщал УНН, украинский олимпийский призер принял участие в соревнованиях в Крыму.