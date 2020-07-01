Елітний підрозділ бундесверу ФРН реформують через зв'язки спецпризначенців з неонацистами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Одну роту KSK - елітного підрозділу бундесверу - повністю розформують, а решту спецпризначенців реформують через зв'язки бійців з крайніми правими і неонацистами. Про це оголосила у вівторок міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, передає BBC, інформує УНН.
"Будь-кому, хто виявиться правим екстремістом, немає місце в бундесвері, і він повинен піти", - заявила Крамп-Карренбауер.
Голова військової контррозвідки MAD Крістоф Грамм на парламентських слуханнях у понеділок розповів, що його відомство розслідує близько 600 випадків ймовірних зв'язків німецьких військових з праворадикалами і так званими "громадянами Рейху" - це неформальне об'єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.
Зазначається, що близько 20 з цих 600 випадків пов'язані зі спецпідрозділом KSK.
Аннегрет Крамп-Карренбауер розповіла, що слідчим ще належить з'ясувати, куди саме з арсеналу KSK зникли 48 тисяч патронів й 62 кілограми вибухівки.
KSK - це створений у 1996 році елітний спецпідрозділ німецької армії, завданнями якого є операції на території супротивника, диверсійна і контрдиверсійна робота, боротьба з терористами і звільнення заручників. Брав участь у багатьох спільних операціях НАТО і армії США, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійці отримували багато нагород.
Щоб потрапити до цього підрозділу, кандидати мають пройти тривалі фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по пересіченій місцевості, а також тритижневі курси виживання у бойових умовах.
Як повідомлялося раніше в УНН, у лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів.