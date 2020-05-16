У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 162920 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 116199 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 107342 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 115197 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 135379 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 142259 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 226779 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216846 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187159 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176673 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.9м/с
79%
Популярнi новини

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 18415 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 13150 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 16260 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 14113 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 23710 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 162920 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 164321 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 284342 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 307390 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 389428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53325 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36386 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50972 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52657 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127949 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13567 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У правоохоронних органів Німеччини є інформація, що один із військовослужбовців спецпідрозділу KSK може бути причетним до правоекстремістської організації в лавах цього елітного формування Бундесверу. Про це пише видання Spiegel Online, передає DW, інформує УНН.

У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

"Службовця елітного підрозділу Бундесверу KSK Філіппа Ш. затримали після поліцейського рейду. У його домі знайшли автомат Калашникова, бойові набої й вибухову речовину. Згідно з інформацією, 45-річний офіцер у квітні 2017 року брав участь у вечірці, під час якої солдати прощалися з Паскалем Д., який обіймав тоді посаду командира KSK. На вечірці виконувалася неонацистська музика й демонструвалися заборонені конституцією ФРН символи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гості повинні були подолати смугу перешкод і продемонструвати свої навички у кількох дисциплінах. Серед випробувань було метання свинячих голів. За словами очевидиці, Філіпп Ш. фотографувався з іншими солдатами, демонструючи нацистське привітання.

"Військового затримали 13 травня під час поліцейського рейду, який санкціонувало земельне відомство кримінальної поліції Саксонії. Під час обшуку в будинку Філіппа Ш. знайшли автомат Калашникова, багато бойових патронів і пакети з пластидом. За даними слідства, частина боєприпасів, вочевидь, походить із запасів Бундесверу. Від 14 травня Філіппа Ш. взяли під варту, щоб він не втік. Його обвинувачують у порушенні закону про контроль над озброєнням, законів про зброю і про вибухові речовини", - зазначається у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в липні минулого року у Німеччині провели обшуки в квартирах ймовірних неонацистів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.18
Bitcoin
$79,036.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,225.15
Ethereum
$1,508.36