У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

"Службовця елітного підрозділу Бундесверу KSK Філіппа Ш. затримали після поліцейського рейду. У його домі знайшли автомат Калашникова, бойові набої й вибухову речовину. Згідно з інформацією, 45-річний офіцер у квітні 2017 року брав участь у вечірці, під час якої солдати прощалися з Паскалем Д., який обіймав тоді посаду командира KSK. На вечірці виконувалася неонацистська музика й демонструвалися заборонені конституцією ФРН символи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гості повинні були подолати смугу перешкод і продемонструвати свої навички у кількох дисциплінах. Серед випробувань було метання свинячих голів. За словами очевидиці, Філіпп Ш. фотографувався з іншими солдатами, демонструючи нацистське привітання.

"Військового затримали 13 травня під час поліцейського рейду, який санкціонувало земельне відомство кримінальної поліції Саксонії. Під час обшуку в будинку Філіппа Ш. знайшли автомат Калашникова, багато бойових патронів і пакети з пластидом. За даними слідства, частина боєприпасів, вочевидь, походить із запасів Бундесверу. Від 14 травня Філіппа Ш. взяли під варту, щоб він не втік. Його обвинувачують у порушенні закону про контроль над озброєнням, законів про зброю і про вибухові речовини", - зазначається у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в липні минулого року у Німеччині провели обшуки в квартирах ймовірних неонацистів.