В рядах спецподразделения Бундесвера может действовать сеть правоэкстремистов - СМИ

"Служащего элитного подразделения Бундесвера KSK Филиппа Ш. задержали после полицейского рейда. В его доме нашли автомат Калашникова, боевые патроны и взрывчатое вещество. Согласно информации, 45-летний офицер в апреле 2017 года участвовал в вечеринке, во время которой солдаты прощались с Паскалем Д., занимавший тогда должность командира KSK. На вечеринке выполнялась неонацистская музыка и демонстрировались запрещенные конституцией ФРГ символы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости должны были преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать свои навыки в нескольких дисциплинах. Среди испытаний было метание свиных голов. По словам очевидицы, Филипп Ш. фотографировался с другими солдатами, демонстрируя нацистское приветствие.

"Военного задержали 13 мая во время полицейского рейда, который санкционировало земельное ведомство уголовной полиции Саксонии. Во время обыска в доме Филиппа Ш. нашли автомат Калашникова, много боевых патронов и пакеты с пластидом. По данным следствия, часть боеприпасов, очевидно, являются частью запасов бундесвера. От 14 мая Филиппа Ш. взяли под стражу, чтобы он не сбежал. Его обвиняют в нарушении закона о контроле над вооружениями, законов об оружии и о взрывчатых веществах", - отмечается в СМИ.

Как сообщалось ранее в УНН, в июле прошлого года в Германии провели обыски в квартирах предполагаемых неонацистов.