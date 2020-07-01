Элитное подразделение бундесвера ФРГ реформируют из-за связей спецназовцев с неонацистами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Одну роту KSK - элитного подразделения бундесвера - полностью расформируют, а остальных спецназовцев реформируют из-за связей бойцов с крайне правыми и неонацистами. Об этом объявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает BBC, информирует УНН.
"Любому, кто окажется правым экстремистом, нет место в бундесвере, и он должен уйти", - заявила Крамп-Карренбауэр.
Глава военной контрразведки MAD Кристоф Грамм на парламентских слушаниях в понедельник рассказал, что его ведомство расследует около 600 случаев возможных связей немецких военных с праворадикалами и так называемыми "гражданами Рейха" - это неформальное объединение неонацистов Германии, которые не признают ее нынешние границы.
Отмечается, что около 20 из этих 600 случаев связаны со спецподразделением KSK.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала, что следователям еще предстоит выяснить, куда именно из арсенала KSK исчезли 48 000 патронов и 62 килограмма взрывчатки.
KSK - это созданное в 1996 году элитное спецподразделение немецкой армии, задачами которого являются операции на территории противника, диверсионная и контрдиверсионные работа, борьба с террористами и освобождение заложников. Принимало участие во многих совместных операциях НАТО и армии США, в частности на Балканах и Ближнем Востоке, за что его бойцы получали много наград.
Чтобы попасть в это подразделение, кандидаты должны пройти длительные физические и психологические испытания, в том числе 90-часовой бег по пересеченной местности, а также трехнедельные курсы выживания в боевых условиях.
Как сообщалось ранее в УНН, в рядах спецподразделения Бундесвера может действовать сеть правоэкстремистов.