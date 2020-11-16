"Електроважмаш" встановив історичний рекорд податкової заборгованості, постачальники заарештували рахунки заводу

ukru
10:24 • 9212 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 31954 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 59468 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 105527 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 108836 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115852 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118954 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106070 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112964 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92121 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 84032 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 103669 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 107266 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 30988 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 82462 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 105528 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 30988 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 109620 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 332484 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 265307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 11196 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 96012 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118005 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117951 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114456 перегляди
Актуальне
"Електроважмаш" встановив історичний рекорд податкової заборгованості, постачальники заарештували рахунки заводу

"Електроважмаш" встановив історичний рекорд податкової заборгованості, постачальники заарештували рахунки заводу

Київ • УНН

 • 22792 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Рахунки заводу "Електроважмаш" заарештовані за позовом одного з його постачальників, а в вересні завод, яким управляє призначений Фондом держмайна Віктор Бусько, встановив історичний рекорд за масштабами податкової заборгованості. Рішення про арешт рахунків заводу "Електроважмаш" прийнято Господарським судом Харківської області за позовом постачальника "Юнікон", якому завод заборгував майже 4,9 млн грн, передає УНН з посиланням на "Факти".

В інших позовах цього ж постачальника фігурує заборгованість в розмірі трохи менше 1,5 млн грн, а також у відкритому реєстрі судових справ можна знайти справу про примусове стягнення за позовами іншого постачальника "Кварц-2008". Ці рішення датовані листопадом поточного року, що підтверджує плачевний економічний стан заводу "Електроважмаш". Раніше рахунки заводу вже заарештовували за вимогами постачальників, яким Електроважмаш заборгував трохи менше 20 млн грн. Ще близько двох десятків позовів від інших постачальників - на різних стадіях розгляду в судах.

Загальна кількість виконавчих проваджень щодо заводу Електроважмаш з вересня по листопад збільшилася в два з половиною рази - їх чисельність зросла з 88 до 219.

Крім цього за даними системи YouControl завод "Електроважмаш" встановив новий історичний рекорд за податковою заборгованістю: сума боргів у вересні перевищила 2,1 млн грн - це в два рази більше, ніж в серпні. Виручка заводу в 2020 році наближається до нуля, в той час як ще двома роками раніше ці значення перевищували 1,5-2 млрд грн.

За даними реєстру судових справ проти заводу Електроважмаш веде тяжбу Офіс великих платників податків Державної податкової служби, а деякі активи підприємства вже знаходяться в податковій заставі.

Нещодавно "Електроважмаш" особливо "відзначився": напередодні анонсованої приватизації завдяки в.о. директора Віктору Буську завод увійшов в антирейтинг найбільш збиткових державних підприємств країни, з яких менеджери викачали понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, "Електроважмашем" управляє призначений Фондом держмайна Віктор Бусько. Як повідомляють ЗМІ, покровителем Буська у Фонді крім глави відомства Дмитра Сенниченка зараз є ще і Денис Кудрін - вони разом вчилися у західній бізнес-школі.

Діяльність функціонерів ФДМУ і призначеного ним керівника "Електроважмашу" Буська вже опинилася в центрі уваги правоохоронних та антикорупційних органів.

Як повідомив депутат Андрій Холодов, він звернувся до Державного бюро розслідувань, НАБУ і генерального  прокурора розслідувати злочинні схеми пограбування "Електроважмашу".

За інформацією ЗМІ, існує шість кримінальних справ, серед яких - спроба доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш", щоб "злити" його за копійки в процесі приватизації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що завод Електроважмаш винен постачальникам понад 0,65 млрд грн, а прострочена заборгованість перед банками-кредиторами становить близько півмільярда гривень. Заборгованість по зарплатах досягла 86 млн грн, а затримки виплатами вже стали приводом для страйків співробітників заводу. Борги за воду і каналізацію на суму трохи менше 1,5 млн грн стали причиною відключення від мереж КП "Харківводоканал". Завод може бути знеструмлений через борги за електроенергію.

Співробітники заводу "Електроважмаш" також зверталися з листом до президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля з проханням втрутитися в ситуацію і врятувати завод від краху.

"Без Вашого якнайшвидшого втручання через короткий проміжок часу завод перетне "червону межу", за якою зупинка, банкрутство і зникнення. Не залишайтеся байдужими до долі "Електроважмашу", його трудового колективу і користуючись владою, даною Вам народом України, підтримайте і збережіть для нас і для нашої країни рідне для нас підприємство", - написали робітники заводу.

Місцеві ЗМІ відкрито говорять про те, "Електроважмаш" не зможе продовжити роботу в 2021 році - керівництво заводу повністю провалило формування портфеля нових замовлень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92