"Електроважмаш" встановив історичний рекорд податкової заборгованості, постачальники заарештували рахунки заводу

В інших позовах цього ж постачальника фігурує заборгованість в розмірі трохи менше 1,5 млн грн, а також у відкритому реєстрі судових справ можна знайти справу про примусове стягнення за позовами іншого постачальника "Кварц-2008". Ці рішення датовані листопадом поточного року, що підтверджує плачевний економічний стан заводу "Електроважмаш". Раніше рахунки заводу вже заарештовували за вимогами постачальників, яким Електроважмаш заборгував трохи менше 20 млн грн. Ще близько двох десятків позовів від інших постачальників - на різних стадіях розгляду в судах.

Загальна кількість виконавчих проваджень щодо заводу Електроважмаш з вересня по листопад збільшилася в два з половиною рази - їх чисельність зросла з 88 до 219.

Крім цього за даними системи YouControl завод "Електроважмаш" встановив новий історичний рекорд за податковою заборгованістю: сума боргів у вересні перевищила 2,1 млн грн - це в два рази більше, ніж в серпні. Виручка заводу в 2020 році наближається до нуля, в той час як ще двома роками раніше ці значення перевищували 1,5-2 млрд грн.

За даними реєстру судових справ проти заводу Електроважмаш веде тяжбу Офіс великих платників податків Державної податкової служби, а деякі активи підприємства вже знаходяться в податковій заставі.

Нещодавно "Електроважмаш" особливо "відзначився": напередодні анонсованої приватизації завдяки в.о. директора Віктору Буську завод увійшов в антирейтинг найбільш збиткових державних підприємств країни, з яких менеджери викачали понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, "Електроважмашем" управляє призначений Фондом держмайна Віктор Бусько. Як повідомляють ЗМІ, покровителем Буська у Фонді крім глави відомства Дмитра Сенниченка зараз є ще і Денис Кудрін - вони разом вчилися у західній бізнес-школі.

Діяльність функціонерів ФДМУ і призначеного ним керівника "Електроважмашу" Буська вже опинилася в центрі уваги правоохоронних та антикорупційних органів.

Як повідомив депутат Андрій Холодов, він звернувся до Державного бюро розслідувань, НАБУ і генерального прокурора розслідувати злочинні схеми пограбування "Електроважмашу".

За інформацією ЗМІ, існує шість кримінальних справ, серед яких - спроба доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш", щоб "злити" його за копійки в процесі приватизації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що завод Електроважмаш винен постачальникам понад 0,65 млрд грн, а прострочена заборгованість перед банками-кредиторами становить близько півмільярда гривень. Заборгованість по зарплатах досягла 86 млн грн, а затримки виплатами вже стали приводом для страйків співробітників заводу. Борги за воду і каналізацію на суму трохи менше 1,5 млн грн стали причиною відключення від мереж КП "Харківводоканал". Завод може бути знеструмлений через борги за електроенергію.

Співробітники заводу "Електроважмаш" також зверталися з листом до президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля з проханням втрутитися в ситуацію і врятувати завод від краху.

"Без Вашого якнайшвидшого втручання через короткий проміжок часу завод перетне "червону межу", за якою зупинка, банкрутство і зникнення. Не залишайтеся байдужими до долі "Електроважмашу", його трудового колективу і користуючись владою, даною Вам народом України, підтримайте і збережіть для нас і для нашої країни рідне для нас підприємство", - написали робітники заводу.

Місцеві ЗМІ відкрито говорять про те, "Електроважмаш" не зможе продовжити роботу в 2021 році - керівництво заводу повністю провалило формування портфеля нових замовлень.