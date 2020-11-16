"Электротяжмаш" установил исторический рекорд налоговой задолженности, поставщики арестовали счета завода

ukru
Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 17047 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 38831 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 62954 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 83408 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92570 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100005 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113987 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115174 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126407 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156310 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 94492 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 57254 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 76590 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 87202 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 32434 просмотра
публикации
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 16891 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 358893 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 310469 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 464468 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 430222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 121535 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 199533 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 226874 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 206011 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 292088 просмотра
Актуальное
"Электротяжмаш" установил исторический рекорд налоговой задолженности, поставщики арестовали счета завода

"Электротяжмаш" установил исторический рекорд налоговой задолженности, поставщики арестовали счета завода

Киев  •  УНН

 • 22781 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Счета завода “Электротяжмаш” арестованы по иску одного из его поставщиков, а в сентябре завод, которым управляет назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько, установил исторический рекорд по масштабам налоговой задолженности. Решение об аресте счетов завода “Электротяжмаш” принято Хозяйственным судом Харьковской области по иску поставщика “Юникон”, которому завод задолжал почти 4,9 млн грн, передает УНН со ссылкой на “Факты”.

В других исках этого же поставщика фигурирует задолженность в размере немногим менее 1,5 млн грн, а также в открытом реестре судебных дел можно найти дело о принудительном взыскании по искам другого поставщика “Кварц-2008”. Эти решения датированы ноябрем текущего года, что подтверждает плачевное экономическое состояние завода “Электротяжмаш”. Ранее счета завода уже арестовывались по требованиям поставщиков, которым Электротяжмаш задолжал немногим менее 20 млн грн. Еще около двух десятков исков от других поставщиков — на разных стадиях рассмотрения в судах.

Общее число исполнительных производств в отношении завода Электротяжмаш с сентября по ноябрь увеличилось в два с половиной раза — их численность возросла с 88 до 219.

Помимо этого по данным системы YouControl завод “Электротяжмаш” установил новый исторический рекорд по налоговой задолженности: сумма долгов в сентябре превысила 2,1 млн грн. — это в два раза больше, чем в августе. Выручка завода в 2020 году приближается к нулю, в то время как еще двумя годами ранее эти значения превышали 1,5−2 млрд грн.

По данным реестра судебных дел против завода Электротяжмаш ведет тяжбу Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы, а некоторые активы предприятия уже находятся в налоговом залоге.

Недавно “Электротяжмаш” особенно “отличился”: в преддверии анонсированной приватизации благодаря и.о. директора Виктора Бусько завод вошел в антирейтинг самых убыточных государственных предприятий страны, из которых менеджеры выкачали более 10 млрд грн.

Напомним, “Электротяжмашем” управляет назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько. Как сообщают СМИ, покровителем Бусько в Фонде помимо главы ведомства Дмитрия Сенниченко сейчас является еще и Денис Кудрин — они вместе учились в западной бизнес-школе.

Деятельность функционеров ФГИУ и назначенного им руководителя “Электротяжмаша” Бусько уже оказалась в центре внимания правоохранительных и антикоррупционных органов.

Как сообщил депутат Андрей Холодов, он обратился в Государственное бюро расследований, НАБУ и генеральному прокурору расследовать преступные схемы грабежа “Электротяжмаша”.

По информации СМИ существует шесть уголовных дел, среди которых — попытка доведения до искусственного банкротства ГП “Завод “Электротяжмаш”, чтобы “слить” его за копейки в процессе приватизации.

Ранее СМИ сообщали, что завод Электротяжмаш должен поставщикам свыше 0,65 млрд грн., а просроченная задолженность перед банками-кредиторами составляет около полумиллиарда гривен. Задолженность по зарплатам достигла 86 млн грн., а задержки выплатами уже стали поводом для забастовок сотрудников завода. Долги за воду и канализацию на сумму немногим менее 1,5 млн грн. стали причиной отключения от сетей КП “Харьковводоканал”. Завод может быть обесточен из-за долгов за электроэнергию.

Сотрудники завода “Электротяжмаш” также обращались с письмом к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию и спасти завод от краха.

“Без Вашего скорейшего вмешательства через короткий промежуток времени завод пересечет „красную черту“, за которой остановка, банкротство и исчезновение. Не оставайтесь равнодушными к судьбе „Электротяжмаша“, его трудового коллектива и пользуясь властью, данной Вам народом Украины, поддержите и сберегите для нас и для нашей страны родное для нас предприятие”, — написали рабочие завода.

Местные СМИ открыто говорят о том, “Электротяжмаш” не сможет продолжить работу в 2021 году — руководство завода полностью провалило формирование портфеля новых заказов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы