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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Електропостачання у Травневому та Гладосовому відновили

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Електропостачання у Травневому та Гладосовому відновили

“28 грудня, у взаємодії з органами місцевого самоврядування, злагодженій координації групи Цивільно-військового співробітництва ЗС України, працівники ДТЕК Донецькобленерго та ДСНС України остаточно підключили прифронтові населені пункті Травневе та Гладосове до електропостачання”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, були присутні представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

“Відзначимо, що Україна та її Збройні Сили всебічно підтримують та допомагають цивільному населенню, відновлюючи соціальну інфраструктуру та приватні будинки, які зазнали пошкоджень у наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ”, — додали у штабі.

Як повідомляв УНН, у Новолуганському 300 абонентів залишилися без тепла внаслідок обстрілів.

Українські Національні Новини

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