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Электроснабжение в Майском и Гладосово восстановили

Киев • УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Электроснабжение в Майском и Гладосово восстановили

“28 декабря, во взаимодействии с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к электроснабжению”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что при проведении ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

“Отметим, что Украина и ее Вооруженные Силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск”, — добавили в штабе.

Как сообщал УНН, в Новолуганское 300 абонентов остались без тепла в результате обстрелов.

Украинские Национальные Новости

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