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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Електропостачання Донецької фільтрувальної станції наразі відсутнє - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на сьому годину четверга електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції наразі відсутнє - ДСНС

“Станом на 7 год. 4 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб.м”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 3 травня енергетики обстежили територію на наявність пошкодженої лінії електропередач та не виявили пошкодження. Подальше обстеження планується продовжити 4 травня за умов гарантії безпеки працівників.

Нагадаємо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).

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