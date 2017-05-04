Електропостачання Донецької фільтрувальної станції наразі відсутнє - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на сьому годину четверга електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 4 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб.м”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 3 травня енергетики обстежили територію на наявність пошкодженої лінії електропередач та не виявили пошкодження. Подальше обстеження планується продовжити 4 травня за умов гарантії безпеки працівників.
Нагадаємо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).