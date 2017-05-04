Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции пока отсутствует - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на семь часов четверга электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 4 мая электроснабжения Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб.м”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 мая энергетики обследовали территорию на наличие поврежденной линии электропередач и не выявили повреждения. Дальнейшее обследование планируется продолжить 4 мая по условиям гарантии безопасности работников.
Напомним, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).