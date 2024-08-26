Електропостачання на Одещині буде відновлено впродовж доби – Харлов
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки РФ 580 тис. абонентів в Одеській області залишились без світла. Збито 4 ракети, 10 осіб поранено, енергетики відновлюють електропостачання.
Сьогодні, 26 серпня, внаслідок ракетної атаки рф 580 абонентів Одеської області залишилися без світла. Впродовж дня ця цифра скоротилася в 4 рази. Енергетики роблять усе можливе, аби завтра жителі Одещини були зі світлом. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
Внаслідок падіння уламків збитих ракет було пошкоджено кілька ліній електропередач в області, і на піку сьогоднішнього дня 580 тис абонентів області перебували без електропостачання. Завдячуючи нашим енергетикам, ДТЕК ця цифра наразі зменшилася до 150 тис. Протягом доби плануємо, що електропостачання буде відновлено в повному обсязі
Харлов додав, що завдячуючи силам ППО регіону вдалося збити всі повітряні цілі, які слідували на Одещину.
Це було 4 ракети. Внаслідок падіння уламків ракет 10 осіб зазнали поранень, серед них – троє діточок. Надано усію необхідну медичну допомогу. В лікарні наразі перебуває 5 дорослих, та одна дитина - з травмою ноги