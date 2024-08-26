Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

Сегодня, 26 августа, в результате ракетной атаки рф 580 абонентов Одесской области остались без света. В течение дня эта цифра сократилась в 4 раза. Энергетики делают все возможное, чтобы завтра жители Одесской области были со светом. Об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

В результате падения обломков сбитых ракет было повреждено несколько линий электропередач в области, и на пике сегодняшнего дня 580 тыс абонентов области находились без электроснабжения. Благодаря нашим энергетикам, ДТЭК эта цифра сейчас уменьшилась до 150 тыс. В течение суток планируем, что электроснабжение будет восстановлено в полном объеме - сообщил он.

Харлов добавил, что благодаря силам ПВО региона удалось сбить все воздушные цели, которые следовали в Одесскую область.