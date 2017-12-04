Електронний квиток запроваджується вже у понад 10 містах - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Єдиний електронний квиток у транспорті вже запроваджується більш ніж у 10 містах України. Про це сьогодні сказав на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Вже запроваджується (єдиний електронний квиток - ред.) у більше ніж 10 міст України. Вчора я отримав повідомлення з Харкова, що він там вже запустився у пілотному режимі", - зазначив міністр.
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Міністр підкреслив, що единий електронний квиток є не просто зручністю для громадян, а це онлайн контроль транспортних потоків у місті, а також онлайн контроль сплати до бюджету у містах і селах, де він запроваджений.
Нагадаємо, Київський метрополітен планував вилучити з обігу жетони цього року.