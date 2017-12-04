Электронный билет вводится уже более чем в 10 городах - Омелян

"Уже вводится (единый электронный билет - ред.) в более чем 10 городов Украины. Вчера я получил сообщение из Харькова, что он там уже запустился в пилотном режиме", - отметил министр.

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Министр подчеркнул, что единственный электронный билет не просто является удобством для граждан, а это онлайн контроль транспортных потоков в городе, а также онлайн контроль уплаты в бюджет в городах и селах, где он введен.

Напомним, Киевский метрополитен планировал изъять из обращения жетоны в этом году.