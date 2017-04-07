Електронна акцизна марка не є методом боротьби із нелегальним алкоголем - І.Товкач

За словами І.Товкача, пропозиція податківців ґрунтується на білоруському прикладі.

“Щодо електронної акцизної марки, то тут обрали білоруський варіант ліцензування. Саме так, за допомогою акцизної марки, у Білорусі ліцензується пиво”, — розповів він.

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Окрім “електронних марок”, відповідним законопроектом ДФС пропонує впровадити також і електронні накладні. І це, на думку експерта, є дуже прогресивним кроком у протидії тіньовому обігу міцних алкогольних напоїв.

“Я дуже позитивно оцінюю електронні накладні. Електронні накладні дійсно дозволять контролювати і вироблене, і відвантажене і те, що переміщується. Тобто, із тієї точки, звідки товар відходить — сам процес переміщення — і до кінцевої точки. Процес виглядатиме наступним чином: у електронному вигляді людина повинна буде заповнити електронну накладну. Потім — до ДФС надходить інформація про те, що партія товару пішла. І там так само, що партія товару прийшла. Тим самим вдасться закрити найбільшу проблему — контроль переміщення спирту. Якщо на сьогодні уряд офіційно визнає, що 45% спирту спрямовувався без обліку, то саме контроль переміщення товару є найголовнішим джерелом, з якого "живе“ тіньовий ринок. Якщо цю проблему буде вирішено — держава отримає близько 15 млрд грн додаткових надходжень до бюджету”, — зазначив він.

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Натомість І.Товкач висловив сумнів щодо ефективної робити системи електронних акцизних марок.

"Щодо акцизних марок — я не впевнений, що це буде ефективно працювати у напрямі детінізації продажу підакцизних товарів. Два основні канали, які необхідно перекривати і через які здійснюється левова частина постачання нелегального алкоголю, — це Інтернет і оптово-роздрібні ринки. І тут марки акцизні не допоможуть. Той, хто захоче підробити цю марку, це зробить. Потрібно робити акцент на контролі каналів реалізації нелегальної продукції. А електронна акцизна марка у тому вигляді, у якому вона пропонується, не дасть очікуваного ефекту. Не думаю, що це допоможе боротись з нелегальним алкоголем. Той, хто дбає про своє здоров’я, він не купує алкоголь у сумнівних місцях. Висновок: я сумніваюсь, що ця норма спрацює у напрямку боротьби з тіньовим ринком. Краще змістити акцент на протидію основним каналам його реалізації“, — акцентував він.

Нагадаємо, на сайті Державної фіскальної служби України оприлюднено проект закону щодо запровадження автоматизованої системи руху підакцизних товарів — “Електронна акцизна марка”.

Документом пропонується створити єдину інформаційну базу даних “Електронна акцизна марка” про рух підакцизних товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача, виробництво і реалізацію кожної одиниці виміру таких товарів на території України.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю шостий рік поспіль переживає період стагнації.

При цьому, держава такий стан справ ігнорує.

Додамо, що нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.