Электронная акцизная марка не является методом борьбы с нелегальным алкоголем - И.Товкач

По словам И.Товкача, предложение налоговиков основывается на белорусском примере.

"Что касается электронной акцизной марки, выбрали белорусский вариант лицензирования. Именно так, с помощью акцизной марки, в Беларуси лицензируется пиво", - рассказал он.

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Кроме "электронных марок", соответствующим законопроектом ГФС предлагает внедрить также и электронные накладные. И это, по мнению эксперта, является очень прогрессивным шагом в противодействии теневому обороту крепких алкогольных напитков.

"Я очень положительно оцениваю электронные накладные. Электронные накладные действительно позволят контролировать и произведенное и отгруженное и то, что перемещается. То есть, с той точки, откуда товар отходит - сам процесс перемещения - и до конечной точки. Процесс будет выглядеть следующим образом: в электронном виде человек должен будет заполнить электронную накладную. Потом - в ГФС поступает информация о том, что партия товара ушла. И там так же, что партия товара пришла. Тем самым удастся закрыть самую большую проблему - контроль перемещения спирта. Если сегодня правительство официально признает, что 45% спирта направлялся без учета, то именно контроль перемещения товара является главным источником, из которого "живет" теневой рынок. Если эта проблема будет решена - государство получит около 15 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет", - отметил он.

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При этом И.Товкач выразил сомнение в эффективной работе системы электронных акцизных марок.

"Относительно акцизных марок - я не уверен, что это будет эффективно работать в направлении детенизации продажи подакцизных товаров. Два основных канала, которые необходимо перекрывать и через которые осуществляется львиная доля поставок нелегального алкоголя - это Интернет и оптово-розничные рынки. И здесь марки акцизные не помогут. Тот, кто захочет подделать эту марку, это сделает. Нужно делать акцент на контроле каналов реализации нелегальной продукции. А электронная акцизная марка в том виде, в котором она предлагается, не даст ожидаемого эффекта. Не думаю, что это поможет бороться с нелегальным алкоголем. Тот, кто заботится о своем здоровье, он не покупает алкоголь в сомнительных местах. Вывод: я сомневаюсь, что эта норма сработает в направлении борьбы с теневым рынком. Лучше сместить акцент на противодействие основным каналам его реализации", - акцентировал он.

Напомним, на сайте Государственной фискальной службы Украины обнародован проект закона о введении автоматизированной системы движения подакцизных товаров - "Электронная акцизная марка".

Документом предлагается создать единую информационную базу данных "Электронная акцизная марка" о движении подакцизных товаров от производителя/импортера до конечного потребителя, производстве и реализации каждой единицы измерения таких товаров на территории Украины.

Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации.

При этом, государство такое положение дел игнорирует.

Добавим, что нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.