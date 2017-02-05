Електрики завершили ремонт ЛЕП під Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ремонтні бригади завершили роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки. Про це повідомив Президенту України Петру Порошенку віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на допис у Facebook прес-секретаря Глави держави Святослава Цеголка.
“Ремонтні бригади нарешті завершили роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки, — про це Президенту повідомив віце-прем’єр міністр Геннадій Зубко. Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап — приєднання до трансформаторних підстанцій”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, що на Донецькій фільтрувальній станції розпочались ремонтні роботи.