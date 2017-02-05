Электрики завершили ремонт ЛЭП под Авдеевкой

"Ремонтные бригады наконец завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке, - об этом Президенту сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехникой ГосЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - написал С.Цеголко.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что на Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы.