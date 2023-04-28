Електрики на Харківщині постраждали через підрив автомобіля на вибухівці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Харківській області працівники обленерго напередодні постраждали через підрив автомобіля на вибухівці, є загиблий та 4 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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З його слів, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.
"Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих", - повідомив Синєгубов.
Залишається високою мінна небезпека.
"Вчора у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше Синєгубов повідомляв, що постраждали працівники обленерго.